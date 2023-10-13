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        Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Edirne'de Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:45 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:54
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        Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Edirne'de Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Meriç Nehri kıyısında oturanlar, köprünün alt tarafından kedi sesi geldiğini duyarak durumu Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, nehre düştükten sonra yüzerek köprünün ayağına çıktığı anlaşılan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye aracına bağladıkları halat merdiven yardımıyla aşağı indi.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de köprüdeki araç trafiğini yavaşlatarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

        Köprü ayağına inen itfaiye eri tarafından sıkıştığı taşın altından çıkarılan yavru kedi, fileyle yukarı çekilerek kurtarıldı.

        Kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.

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