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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:17
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ü.Y'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da evinden saati çalınan kişi polise başvurdu.

        Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan N.D, evindeki dolapların karıştırıldığını ve saatinin çalındığını fark etti.

        N.D, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kavak Mahallesi'nde yaşayan S.Ş, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        S.Ş, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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