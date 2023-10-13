Edirne Valisi Yunus Sezer ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret eden Sezer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalleyi gezen ve vatandaşları evlerinde ziyaret eden Sezer, kendisine iletilen ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sezer, yapımı devam eden Ayçiçeği Araştırma Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Sezer, Edirne Valiliğinin bulunduğu Hükümet Caddesi'ndeki esnafları ve kentteki bir peynir tesisini de ziyaret etti.

- Sezer'e ziyaretler

Isparta Valisi Aydın Baruş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan ve Milli Saraylar Edirne Sorumlusu Mert Can Polat, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Beyazay Derneği Başkanı Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Batman - Mardin Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Ferhat Tüdeş, Sezer'i ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.