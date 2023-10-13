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        Edirne'de bir kişinin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen kılıç ve kını ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekiplerince bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ve kını ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:33
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        Edirne'de bir kişinin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen kılıç ve kını ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekiplerince bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ve kını ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda R.T. fiziki takibe alındı.

        Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada satışa çıkarmayı planladığı tarihi eser niteliğinde ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ve kılıca ait kın buldu.

        Gözaltına alınan R.T'nin işlemleri sürüyor.

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