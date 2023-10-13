Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir kişi bıçakla annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir kişi bıçakla annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        İlçede yaşayan B.Ş. (32) Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne giderek, annesini öldürdüğünü söyledi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri B.Ş'yi (67) birçok kez bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
        Hırvat basını: Utanç verici!
        Hırvat basını: Utanç verici!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!

        Benzer Haberler

        Köprü ayağında mahsur kalan kediye halatlı kurtarma
        Köprü ayağında mahsur kalan kediye halatlı kurtarma
        Edirne'de nakil belgesiz taşınan 100 tavşan ele geçirildi
        Edirne'de nakil belgesiz taşınan 100 tavşan ele geçirildi
        Edirne'de Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ele geçirildi
        Edirne'de Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ele geçirildi
        Edirne'de bir kişinin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen kılıç ve kını...
        Edirne'de bir kişinin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen kılıç ve kını...
        Edirne Valisi Yunus Sezer ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş