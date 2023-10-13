Edirne'de bir kişi bıçakla annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçede yaşayan B.Ş. (32) Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne giderek, annesini öldürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri B.Ş'yi (67) birçok kez bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.