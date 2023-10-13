Edirne'de düzenlenecek panayır İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle ertelendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenecek "Geleneksel Keşan Panayırı" İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle ertelendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18-22 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan organizasyonu Filistin'de yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ertelediklerini belirtti.

Filistin'de insanlık dramı yaşandığını belirten Helvacıoğlu, "İnsanlık namına Keşan Panayırı'nı ve eğlence programlarımızı erteliyoruz. Filistin'de kara bulutlar kardeşlerimizin üstüne karabasan gibi çökmüş, ocaklara ateş düşmüş, yaralılar ilaçsız, haneler ekmeksiz ve susuz, analar evlatsız kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, Filistin'de yaşananlara duyarsız kalmayacaklarını vurguladı.

Belediye olarak düzenlemeyi planladıkları festival ve eğlence etkinliklerine ara verdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sözde medeni devletler suskun ve insan hakları tepkiden yoksunken gariplerin imdadı, sivillerin feryadı ve vicdanlı yüreklerin isyanı tüm dünyayı sarmıştır. Böyle bir durumda, müziğe tutkusu, sanata sevdası herkesin malumu olan aziz Keşanlılar, aynı zamanda İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in şiirindeki gibi 'Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim' diyen, 'Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım' duyarlılığında olanlardır. Mazlumların ahını almamak, yürekleri kanatmamak, vicdanları incitmemek için Keşan Belediyesi olarak 18-22 Ekim 2023 tarihindeki Keşan Panayırı'mız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Filistin'de ağıtlar gök semaya yükselirken Keşan’da şarkılar söyleyemeyeceğimizi, çığlıklar karşısında sırtımızı dönemeyeceğimizi, duyarsız kalırsak çocuklarımızın 'Anne, baba sen savaşta ne yaptın?' sorusuna cevap veremeyeceğimizi bildiğimizden, kararımızın anlayışla karşılanacağından eminiz. Filistin'de kanın ve gözyaşının bir an önce durması, haksızlığın, zulmün ve savaşın son bulması dileğiyle, Keşan Belediyesinin düzenleyeceği organizasyonlara yönelik bu kararını 'insanlık namına' kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."