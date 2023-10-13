Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından fakültede eğitime başlayan öğrencilere yönelik "Uyum Haftası" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından fakültede eğitime başlayan öğrencilere yönelik "Uyum Haftası" programı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden programda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

        Trakya Üniversitesinin Osmanlı döneminde kurulan eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Edirne civarında 56 tane medrese ve eğitim kurumu olduğunu görüyoruz. Fatih'in eğitim aldığı, kurduğu medreseler ve ardı ardına gelenler ile büyük bir kültür ve medeniyet inşa edildi. Aslında çok önemli şahitliklerin yaşandığı bir yerdeyiz. Edirne, Balkanları fethetmiş, çağ açıp kapatan bir şehir. Burada büyük bir medeniyet kurduk. Tabii büyük medeniyet zor günleri de gördü. Son 200 yılda derin acılar yaşadı. Bu kadim topraklar, tarih boyunca dört işgal gördü.

        Ama Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeniden ayağa kalktık. Trakya Üniversitesi bu tarihi misyonuyla bir bölge üniversitesi olarak kuruluyor ve bünyesinden pek çok eğitim kurumu, üniversite çıkarıyor. Bugün biz 5 bini uluslararası olmak üzere yaklaşık 44 bin öğrencisi bulunan çok büyük bir aileyiz. Şimdi sizler de bu ailenin bir parçası oldunuz."

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilere en iyi eğitimi verip donanımlı şekilde yetiştirmek için çalışacaklarını belirtti.

        - Konservatuvar öğrencisi Liznak'ın başarısı

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencisi Azra Liznak, Bulgaristan'daki müzik yarışmasında ikinci oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Liznak, Bulgaristan'ın Dobriç şehrinde düzenlenen "Hopes, Talents, Masters Uluslararası Müzik Yarışması"na katıldı.

        12. sınıf öğrencimiz Azra Liznak, viyolonsel dalında kendi yaş kategorisinde ikincilik ödülünü alma başarısı gösterdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar!
        Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi
        Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi
        Edirne'de düzenlenecek panayır İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları n...
        Edirne'de düzenlenecek panayır İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları n...
        Edirne'de "Sahipsiz Köpeklerin Rehabilitasyonu" projesi uygulanacak
        Edirne'de "Sahipsiz Köpeklerin Rehabilitasyonu" projesi uygulanacak
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Aracında belgesiz 100 tavşan bulunan kişiye 9 bin 211 lira ceza kesildi
        Aracında belgesiz 100 tavşan bulunan kişiye 9 bin 211 lira ceza kesildi
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da konuştu: