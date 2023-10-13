Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından fakültede eğitime başlayan öğrencilere yönelik "Uyum Haftası" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden programda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

Trakya Üniversitesinin Osmanlı döneminde kurulan eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne civarında 56 tane medrese ve eğitim kurumu olduğunu görüyoruz. Fatih'in eğitim aldığı, kurduğu medreseler ve ardı ardına gelenler ile büyük bir kültür ve medeniyet inşa edildi. Aslında çok önemli şahitliklerin yaşandığı bir yerdeyiz. Edirne, Balkanları fethetmiş, çağ açıp kapatan bir şehir. Burada büyük bir medeniyet kurduk. Tabii büyük medeniyet zor günleri de gördü. Son 200 yılda derin acılar yaşadı. Bu kadim topraklar, tarih boyunca dört işgal gördü.

Ama Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeniden ayağa kalktık. Trakya Üniversitesi bu tarihi misyonuyla bir bölge üniversitesi olarak kuruluyor ve bünyesinden pek çok eğitim kurumu, üniversite çıkarıyor. Bugün biz 5 bini uluslararası olmak üzere yaklaşık 44 bin öğrencisi bulunan çok büyük bir aileyiz. Şimdi sizler de bu ailenin bir parçası oldunuz."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilere en iyi eğitimi verip donanımlı şekilde yetiştirmek için çalışacaklarını belirtti.

- Konservatuvar öğrencisi Liznak'ın başarısı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencisi Azra Liznak, Bulgaristan'daki müzik yarışmasında ikinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Liznak, Bulgaristan'ın Dobriç şehrinde düzenlenen "Hopes, Talents, Masters Uluslararası Müzik Yarışması"na katıldı.

12. sınıf öğrencimiz Azra Liznak, viyolonsel dalında kendi yaş kategorisinde ikincilik ödülünü alma başarısı gösterdi.