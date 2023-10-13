İpsala'da, devamsızlık yapan öğrencilerin sorunlarının araştırılması nedeniyle Devamsızlık Takip Komisyonu kuruldu.

Komisyon çalışmaları kapsamında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'nin başkanlığında toplantı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda, devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine yapılacak ev ziyaretleri ve öğrencilerin okula kazandırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

- İpsala OSB kurulum çalışmaları

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulacağı alanda inceleme yaptı.

Kaymakam Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin ilçeye katkı sağlayacağını belirtti.

Yatırımcıların bölgeye yoğun taleplerinin olduğunu aktaran Sevgili, "OSB'nin kurulumu için resmi süreçte sona gelindi. Fiziki çalışmalarımız da yakın zamanda hız kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

- "İpsala Erasmus ile Bir Adım Önde" Projesi

İpsala'da "İpsala Erasmus ile Bir Adım Önde" Projesi uygulanacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, eğitim ve danışmanlık projesinin Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini belirtti.

Güzel bir proje hazırlandığını aktaran Engin, "Proje kapsamında ilçemizde 30 öğretmenimize 'Erasmus Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi' verilecektir. Projenin hazırlanmasında emek veren İngilizce Öğretmenimiz Seçil Eroğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

- "Bir Tuğla da Sizden Olsun"

İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, ilçede yapılacak Gençlik Merkezi ve Yatılı Hafızlık Kuran Kursu için "Bir Tuğla da Sizden Olsun" Kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye önemli bir merkez kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Merkezde mescit, yemekhane, spor salonu, konferans salonu, sınıflar ve yatakhane bulunacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kurs binasının tamamlanması ile bölgemizdeki bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak ve çocuklarımızın uzak diyarlara gitmeden kendi memleketlerinde hafızlık yapmalarının önü açılmış olacaktır.

Bunun için kursun biran önce bitirilmesi önem arz etmektedir. Hayırsever vatandaşların desteğine ihtiyaç duymaktayız. Vatandaşlarımızın geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızdan bunu esirgemeyeceklerine canı gönülden inanıyoruz."