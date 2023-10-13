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        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de son bir haftada "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:04
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        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de son bir haftada "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheliden 22’si tutuklandı.

        Kolluk kuvvetleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.

        Denetimlerde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 39 şüpheli gözaltına alındı.

        "İnsan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

        Şüphelilerden 22’si savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - 852 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada güvenlik güçleri il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.

        Denetimlerde Bangladeş, Suriye, Pakistan, Afganistan, Irak uyruklu 852 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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