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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okulun açılışına katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayırsever Kaan Çelik'in kız kardeşi ve annesinin adını yaşatmak için yaptırdığı 8 derslikli Belkıs-Emine Çelik İlkokulunun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:43
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okulun açılışına katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayırsever Kaan Çelik'in kız kardeşi ve annesinin adını yaşatmak için yaptırdığı 8 derslikli Belkıs-Emine Çelik İlkokulunun açılış törenine katıldı.

        Tekin, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının, bünyesinde 1 milyon 100 bin civarında çalışan, 20 milyona yakın öğrenci ile 76 bin kurum bulunan çok büyük bir camia olduğunu söyledi.

        Bu kadar büyük bir eğitim camiasına destek olan, Bakanlığın üzerindeki yükün bir kısmını almak için gayret gösteren hayırseverlere teşekkür eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

        "Allah sizlerden razı olsun. Arkanızdan hayır duası edilecek bir eser bırakıyorsunuz. Hem de Türkiye'nin, milletin, toplumunun eğitim ihtiyacına katkıda bulunuyorsunuz. Allah sizlerden iki kere razı olsun. Ben bütün işlerimizin içerisinde sadece ve sadece hayırseverlerin yaptıkları okulun açılışlarına katılıyorum. Bazen eleştiriyorlar 'Hayırseverlerin yaptığı küçük okullara gidiyor.' diye. Hayır, ben öyle yapıyorum. Benim yetiştiğim coğrafyada, benim yetiştiğim toplumun gelenek ve göreneklerinde, ahde vefa, yapılanlara saygı göstermek ve teşekkür etmek var. O yüzden sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışına gidiyorum. Bundan da hiç gocunmuyorum. Allah sizlerden razı olsun, sayılarınızı artırsın."

        Vali Recep Soytürk de tarım, sanayi ve turizm şehri Tekirdağ'ı daha ileriye taşıyarak, eğitim kenti de yapmak istediklerini belirtti.

        Tekirdağ'ın çok fazla göç alması nedeniyle derslik ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Soytürk, sorunların çözümü noktasında kendilerine destek olan Bakan Tekin'e teşekkür etti.

        Açılışta, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mestan Özcan ile hayırsever Kaan Çelik konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından 8 derslikli Belkıs-Emine Çelik İlkokulunun açılışı yapıldı.

        Bakan Tekin, derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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