Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt plent tesisi törenle açıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde kurulan Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt plent tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Vali Yunus Sezer, törende kent için önemli bir ihtiyacın plent tesisi ile tamamlandığını söyledi.

İl Özel İdaresinin köylerde geniş bir alanda hizmet verdiğini anımsatan Sezer, "Daha önce statik kaplama yapıyorduk ve bir, iki yıl içerisinde bunlar bozuluyordu tekrar ikinci kat ve yamalarla maliyetli şekilde karşımıza çıkıyordu. Bunun önüne geçmek için önümüzdeki yıl grup yollarından başlamak üzere 100 kilometrelik bir hedef koyduk ve inşallah önümüzdeki yıl en kalabalık ve en işlek köy yollarından ve grup yollarından başlamak üzere 100 kilometre sıcak asfaltı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Sezer, içme suyu yetersiz olan hiçbir köyün kalmayacağını ve köylere güneş enerji sistemi kurularak enerji giderlerinin minimuma düşürüleceğini dile getirdi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ise kentin kalkınması için Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresinin önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri tesisi ve İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan araçları inceledi.

Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Doğal gaz çalışma sistemli sıcak asfalt plent tesisi saatte 160 ton asfalt üretecek. Tesiste üretilen asfaltın 253 köyde, 1874 kilometre yolda kullanılması planlanıyor.