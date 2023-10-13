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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okul açılışında velilere seslendi:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırsever Aydın Kervancı'nın anne ve rahmetli babasının adını yaşatmak için yaptırdığı 24 derslikli Necati-Perihan Kervancı Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:21
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okul açılışında velilere seslendi:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırsever Aydın Kervancı'nın anne ve rahmetli babasının adını yaşatmak için yaptırdığı 24 derslikli Necati-Perihan Kervancı Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

        Tekin, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tekirdağ'da bugün hayırseverler tarafından yaptırılan okulların açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Tekin, "Beni mutlu eden şey, hayırseverler bizim bakanlık olarak eğitim yükünü taşımamıza yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir yükü bakanlığımızın tek başına taşıması mümkün değil. Hayırseverlerimizin mutlaka desteğine ihtiyacımız var. Gelin eğitim öğretimle ilgili süreçte hep beraber ülkemize katkı verelim. Hayırseverler bu şekilde bizim eğitim yükümüzü alıyorlar. Eğer almazlar ise bizim her yıl ihtiyaç duyduğumuz derslik sayısını alt alta yazdığımızda ülkenin bütçesinin tamamını ayırsak neredeyse yetmiyor." dedi.

        Hayırsever Kervancı ailesine de özel olarak teşekkür eden Tekin, okula adı verilen Necati Kervancı'ya Allah'tan rahmet anne Perihan Kervancı'ya ise uzun ömürler diledi.

        Bakan Tekin, eğitime verdiği katkılardan dolayı en çok öğretmenlere teşekkür etmek istediğini söyledi.

        Türkiye'de Yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmen ile 20 milyona yakın öğrenci olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

        "Öğretmenlerden çocuklarımıza annelik, babalık ağabeylik ve kardeşi yoksa kardeşlik yapmasını bekliyoruz. Yani bizim yapamadığımız bütün toplumsal rolleri öğretmenlere yüklüyoruz. Üstüne bir de öğretmenlik yap diyoruz. Bu normal bir insanın kaldırabileceği yük değil. Lütfen hepimiz kendi çocuklarımıza eğitimin bizim kültürümüzde, geleneğimizde çocuğun doğduğu andan itibaren ailede başladığını çocuklarımıza hissettirelim. Biz çocuklarımıza iyi örnek olmak zorundayız. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak öğretmenlerimizden önce anne ve baba olarak üzerimize düşeni yapalım. Çocuklarımızın kitap okumasını istiyorsak evde biz kitap okuyalım. Çocuk eve gittiğinde anne veya babasını televizyon karşısında, internette görünce o çocuğun kitap okumasını bekleyemezsiniz. Gelin hep beraber kendi çocuğumuza öğretmen olalım, öğretmenlerimizin yükünü biraz olsun alalım."

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş da eğitime verdiği katkılardan dolayı Kervancı ailesine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Necati-Perihan Kervancı Ortaokulunun açılışı yapıldı.

        Bakan Tekin ve beraberindekiler okulda derslikleri gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

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