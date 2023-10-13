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        GÜNCELLEME - Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:27
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        GÜNCELLEME - Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        İlçede yaşayan B.Ş. (32) Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne giderek annesini öldürdüğünü söyledi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri B.Ş'yi (67) bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının çok sayıda bıçak yarası bulunan cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen B.Ş. hakimlikçe tutuklandı.

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