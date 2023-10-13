Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne 9. Kitap Günleri başladı

        Edirne'de yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına 9. Kitap Günleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne 9. Kitap Günleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına 9. Kitap Günleri düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, etkinliğin 9'uncusunu gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Yerel yönetimlerin kentlere bir şeyler katmak için çaba gösterdiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

        "İnsanlığı ve milletimizi ileriye götürmek istiyorsak, sanat, kültür ve sporda ileriye taşımamız gerekiyor. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, bu ülke bize her şeyi verdi. Her şeyini bize veren bu ülke için biz de her şeyimiz vermeye gayret ediyoruz. İstiyoruz ki, tıpkı Edirne'deki gibi ülkemizin her yerinde yeni kardelenler açsın. Kız çocukları umutla geleceğe, gelecek yüzyıllara, Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği Cumhuriyeti ilelebet payidar kılma ve muasır medeniyetler üzerine taşıma gayretinde olsunlar. Hedefimiz bu."

        Etkinliğin onur konuğu yazar Ayşe Kulin ise Edirne'nin güzel bir şehir olduğunu, Osmanlı'ya başkentlik yapan kentte tarihi eserlerin iyi bir şekilde korunduğunu ifade etti.

        Yeni nesillerin eğitimine önem verilmesi gerektiğini dile getiren Kulin, gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

        CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan da törende konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Gürkan, Kulin'e Edirnekari tablo hediye etti.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından törene katılanlar yayınevlerinin stantlarını gezdi. Etkinliğin onur konuğu Ayşe Kulin de kitaplarını imzaladı.

        Törene Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kitapseverler katıldı.

        Söyleşi ve imza günlerinin düzenleneceği etkinlik kapsamında 25 yayınevi ve 78 yazar kitapseverlerle buluşacak.

        Kitap Günleri 22 Ekim'e kadar açık kalacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        Edirne Kitap Günleri, 9'uncu kez kapılarını açtı
        Edirne Kitap Günleri, 9'uncu kez kapılarını açtı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okul açılışı...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okul açılışı...
        Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt plent tesisi törenle açıldı
        Edirne İl Özel İdaresi sıcak asfalt plent tesisi törenle açıldı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okulun açılı...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekirdağ'da hayırseverin yaptırdığı okulun açılı...
        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa