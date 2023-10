Edirne 9. Kitap Günleri başladı

Edirne'de yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına 9. Kitap Günleri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, etkinliğin 9'uncusunu gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin kentlere bir şeyler katmak için çaba gösterdiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"İnsanlığı ve milletimizi ileriye götürmek istiyorsak, sanat, kültür ve sporda ileriye taşımamız gerekiyor. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, bu ülke bize her şeyi verdi. Her şeyini bize veren bu ülke için biz de her şeyimiz vermeye gayret ediyoruz. İstiyoruz ki, tıpkı Edirne'deki gibi ülkemizin her yerinde yeni kardelenler açsın. Kız çocukları umutla geleceğe, gelecek yüzyıllara, Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği Cumhuriyeti ilelebet payidar kılma ve muasır medeniyetler üzerine taşıma gayretinde olsunlar. Hedefimiz bu."

Etkinliğin onur konuğu yazar Ayşe Kulin ise Edirne'nin güzel bir şehir olduğunu, Osmanlı'ya başkentlik yapan kentte tarihi eserlerin iyi bir şekilde korunduğunu ifade etti.

Yeni nesillerin eğitimine önem verilmesi gerektiğini dile getiren Kulin, gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gürkan, Kulin'e Edirnekari tablo hediye etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından törene katılanlar yayınevlerinin stantlarını gezdi. Etkinliğin onur konuğu Ayşe Kulin de kitaplarını imzaladı.

Törene Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kitapseverler katıldı.

Söyleşi ve imza günlerinin düzenleneceği etkinlik kapsamında 25 yayınevi ve 78 yazar kitapseverlerle buluşacak.

Kitap Günleri 22 Ekim'e kadar açık kalacak.