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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de tarım aletleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:56
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de tarım aletleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Tarım aletlerini Barutluk Mahallesi'nde bulunan tarlasına bırakan M.D, aletlerin çalındığını fark etti.

        M.D, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Bisiklet hırsızlığı

        Edirne bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan H.F, evinin önünde duran bisikletinin çalındığını fark etti.

        H.F, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Z'nin otomobilini durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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