Edirne'de asayiş
Edirne'de tarım aletleri çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de tarım aletleri çalınan kişi polise başvurdu.
Tarım aletlerini Barutluk Mahallesi'nde bulunan tarlasına bırakan M.D, aletlerin çalındığını fark etti.
M.D, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Bisiklet hırsızlığı
Edirne bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan H.F, evinin önünde duran bisikletinin çalındığını fark etti.
H.F, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Z'nin otomobilini durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.