Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontroller sürdürüyor.
Ekiplerin kent merkezindeki denetimleri kapsamında uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durduruldu.
Araçta 4 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sürücü A.B ile yanındaki M.Ö. "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.