Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontroller sürdürüyor.

        Ekiplerin kent merkezindeki denetimleri kapsamında uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durduruldu.

        Araçta 4 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Sürücü A.B ile yanındaki M.Ö. "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Parmak ve tırnaklardaki değişikliler birçok hastalığın habercisi
        Parmak ve tırnaklardaki değişikliler birçok hastalığın habercisi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi (2)
        Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi (2)