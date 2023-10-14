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        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta bulunan 2 düzensiz göçmen yakalanırken araç sürücüsü ise "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:55
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        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta bulunan 2 düzensiz göçmen yakalanırken araç sürücüsü ise "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Polis ekipleri Atatürk Bulvarı'nda şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

        Yaklaşık 7 kilometre süren takip sonunda araç sürücüsü, 1. Murat Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ve direğe çarptıktan sonra yakalandı.

        Araçta bulunan 2 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine gönderilirken, sürücü de "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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