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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç'teki yamaç arazilerin sulanmasıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:30
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        Meriç'teki yamaç arazilerin sulanmasıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Meriç Kaymakamı Özgü Özen başkanlığındaki toplantıda, DSİ'nin sulamayla ilgili çalışmaları değerlendirildi.

        Toplantıya, kurum müdürleri, birlik başkanları ve muhtarlar katıldı.

        - İlçe stadı ve spor salonunda düzenleme yapılacak

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe stadında ve spor salonunda düzenleme yapılacağını bildirdi.

        Spor tesislerinde inceleme yapan Kaymakam Sevgili, yetkililerden bilgi aldı.

        Sevgili, ilçe stadına tribün yapılacağını spor salonunun ise zemininin yenileneceğini belirtti.

        - Jandarmanın trafik eğitimleri sürüyor

        İpsala Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Trafik jandarması, Yenikarpzulu Mustafa Gergin Ortaokulu'nda öğrencileri bilgilendirdi.

        Eğitimde trafik işaretleri, uyulması gereken kurallar ve yayaların sorumlulukları anlatıldı.

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