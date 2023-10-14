Edirne'den kısa kısa
Meriç'teki yamaç arazilerin sulanmasıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Meriç'teki yamaç arazilerin sulanmasıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Meriç Kaymakamı Özgü Özen başkanlığındaki toplantıda, DSİ'nin sulamayla ilgili çalışmaları değerlendirildi.
Toplantıya, kurum müdürleri, birlik başkanları ve muhtarlar katıldı.
- İlçe stadı ve spor salonunda düzenleme yapılacak
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe stadında ve spor salonunda düzenleme yapılacağını bildirdi.
Spor tesislerinde inceleme yapan Kaymakam Sevgili, yetkililerden bilgi aldı.
Sevgili, ilçe stadına tribün yapılacağını spor salonunun ise zemininin yenileneceğini belirtti.
- Jandarmanın trafik eğitimleri sürüyor
İpsala Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Trafik jandarması, Yenikarpzulu Mustafa Gergin Ortaokulu'nda öğrencileri bilgilendirdi.
Eğitimde trafik işaretleri, uyulması gereken kurallar ve yayaların sorumlulukları anlatıldı.