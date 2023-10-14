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        Edirne 9. Kitap Günleri devam ediyor

        Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenen 9. Kitap Günleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:01
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        Edirne 9. Kitap Günleri devam ediyor
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        Edirneli yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenen 9. Kitap Günleri devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte 25 yayınevi yer alıyor.

        Etkinliğin ikinci gününde onur konuğu Ayşe Kulin, kitaplarını imzalayıp katılımcılarla sohbet etti.

        Etkinlik kapsamında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş, "Şevket Süreyya Aydemir'in düşünce dünyası ve Edirne" söyleşisinde Aydemir'in hayatını anlattı.

        Prof. Dr. Ateş, Aydemir'in önemli bir yazar ve düşünce insanı olduğunu, pek çok önemli eseri bulunduğunu söyledi.

        Kitap Günleri 22 Ekim'e kadar açık kalacak.

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