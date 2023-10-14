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        Edirne'de "insan kaçakçısı" şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakalandı

        Edirne'de "insan kaçakçısı" 2 şüpheli araçlarının benzini bitince akaryakıt istasyonunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:41 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:50
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        Edirne'de "insan kaçakçısı" şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakalandı
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        Edirne'de "insan kaçakçısı" 2 şüpheli araçlarının benzini bitince akaryakıt istasyonunda yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, C.M. idaresindeki 22 ABZ 455 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

        Benzin almak için bekleyen araç içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

        İstasyona gelen polis ekipleri, otomobilde 6 düzensiz göçmeni tespit etti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Sürücü C.M. ve beraberindeki B.O. "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

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