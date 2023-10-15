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        Keşan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Keşan ilçesinde Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:56
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        Keşan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Keşan ilçesinde Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Şehitler Parkı'nda kurulan çadıra gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve zabıta personeli de kampanyaya destek oldu.

        Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Keşanlıların düzenlenen kan bağış kampanyalarına duyarlı olduğunu söyledi.

        Kanın her zaman ihtiyaç olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Örnek davranışta bulunan zabıta personelimize teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşları kan vermek için Şehitlik Parkı'nda bulunan Kızılay çadırına davet ediyoruz." dedi.

        Helvacıoğlu, kan bağışı kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.

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