AK Parti Edirne İl Başkanı İba mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Barutluk Mahallesi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Hep birlikte Edirne" sloganıyla çalışmaları sürdüren İba, Barutluk Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bir araya geldiği mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların dertlerini dinleyip neşelerine ortak olduklarını dile getiren İba, "Hep birlikte daha güzel bir Edirne için neler yapabiliriz görüştük, konuştuk. Ev sahiplikleri için mahalle sakinlerine tek tek teşekkür ederim. 'Hep birlikte Edirne' diyerek mahalle buluşmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İba'ya ziyarette İl Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Mahalle Başkanı Gökmen Nevarlı eşlik etti.