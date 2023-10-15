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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:16
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Sezer'i ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Merkez Bankası Müdürü Mahmut Güray Sezer, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Yıldız Tarım Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ömer Kara da ziyaret ettikleri Sezer'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Sezer de ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.

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