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        Keşan'a içme suyu sağlanan baraj kritik seviyeye düştü

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'ndaki kritik seviyeye dikkat çekerek ilçe halkına tasarruf çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:42
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        Keşan'a içme suyu sağlanan baraj kritik seviyeye düştü
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        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'ndaki kritik seviyeye dikkat çekerek ilçe halkına tasarruf çağrısında bulundu.

        Barajda incelemede bulunan Helvacıoğlu, su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle barajın ortasına kadar yürüyerek geldiğini söyledi.

        Kuraklık nedeniyle barajdaki suyun bitme aşamasına geldiğini belirten Helvacıoğlu, "4,5 yıllık başkanlık hayatımda hiç barajın ortasına yürüyerek gelmemiştim. Kuraklık hat safhada suyumuz bitme aşamasında. Önlemler alıyoruz ama Kadıköy Barajı için üzgünüm. Bulunduğum yer kıyı falan değil, baraj gölünün ortasındayım şu an. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı artık 2 - 3 milyon metreküpün altına düştü." diye konuştu.

        Helvacıoğlu, kuraklığın devam etmesi durumunda dip suyunu çekmek için platform kuracaklarını dile getirdi.

        Çözüm üreterek ilçe halkını susuz bırakmayacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Susuz kalmayacağız, çözüm bulacağız ama dikkat çekmek istiyorum, suyu tasarruflu kullanmalıyız. Su paradan kıymetli. Yüzünüzü yıkarken, dişinizi fırçalarken, abdest alırken, duş alırken, halı ve araba yıkarken suyu lütfen dikkatli kullanın. Suyu bulamayacağımız günler geliyor." dedi.

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