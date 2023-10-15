Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığına Karaduman seçildi

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığına Leyla Vardar Karaduman seçildi.

Dernekte düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında tek listeyle seçime gidildi.

Divan kurulunun belirlenmesinin ardından yapılan açık oylama sonucunda başkanlığa Karaduman oy çokluğuyla seçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Vardar'a görevinde başarı diledi.

Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu belirten Özbaş, "Derneğimizin adı Şehit Aileleri Derneği. İnancımızda, maneviyatımızda, yaşam biçimimizde, kültürümüzde, şehitlik çok ayrı bir kavram. Geçmiş dönemde arkadaşlarımızın hataları, kusurları olabilir. Bizim de olabilir. Burada genel olarak arkadaşlarımız oylama yaptılar. Yeni yönetime hayırlı olsun." dedi.

Karaduman da şehit ailelerinin vatan için bedel ödemenin ne demek olduğunu en iyi bilen insanlar olduğunu söyledi.

Derneğe 15 yıl hizmet eden rahmetli Ali Nermin Vardar'ın kızı olarak bu görevi yürütmekten mutluluk duyacağını belirten Vardar, "Bir şehit ablası olarak babamın yıllarca taşıdığı bayrağı taşıma gücünü kendimde buldum. Derneğimize sahip çıkmak için acısı ve gururu ortak arkadaşlarım ve büyüklerimle birlikte hizmet etmeye talip olduk." dedi.

Konuşmaların ardından söz alan şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un babası Süleyman Çetin de dernekte çeşitli konularda adaletsizliklerin olduğunu savundu.

Şehit yakını olmasına rağmen kendisinin 6 yıl sonra derneğe üye yapıldığını dile getiren Çetin, dernek için alınan aracın da önceki yönetimin kişisel işleri için kullanıldığını, bu konuların araştırılması gerektiğini kaydetti.