Edirne 9. Kitap Günleri, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Cumhuriyetin 100. Yılında Dış Politika ve Edirne" söyleşisinde kitapseverlerle bir araya geldi.

Bağcı, söyleşide, NATO'ya girme konusunun Türkiye'nin önemli stratejik kararlarından olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya üye olduğunu ifade eden Bağcı, "Şu anda İsveçliler kara kara düşünüyorlar. Biz 'evet' demezsek geçmiş olsun." dedi.

Bağcı, Türkiye'nin Amerika, Rusya ve Çin ile olan ilişkileri hakkında da bilgiler verdi.

Söyleşi sonrası Bağcı kitaplarını imzaladı.

- Tül, projelerini anlattı

Yerel seçimlerde Edirne'de bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklayan Songül Çetinkaya Tül, projelerini anlattı.

Tül, kentteki bir tesiste düzenlediği toplantıda, her kesime hitap eden projelerinin olduğunu söyledi.

Siyasi görüşlerini bir kenara bırakan liyakatli kişilerle çalışacaklarını belirten Tül, "Ben halkın içinde dolaşmak istiyorum, halkla bir yere gelmek istiyorum. Halkla yönetip, halkla birlikte kazanmak istiyorum. Halkı temsil etmek istiyorum." dedi.

Tül, belediye meclis üyesi adaylarını daha sonra açıklayacaklarını, siyasi partilerin adayları belli olduğunda onlarla projelerini yarıştırmak istediğini ifade etti.