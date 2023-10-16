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        Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:12
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        Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de kamyon kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keşan ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan bir kamyonun kasasında 13'ü Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekipler göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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