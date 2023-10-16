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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:20
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 21 gram metamfetamin, 11 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.E, C.M, H.Ç, Ş.K, E.D, Ü.D. ve C.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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