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        Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı

        Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:45
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        Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı
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        Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri devriyesinde Keşan ilçesindeki Seydiköy Sulama Göleti yakınında 6 yavru köpek buldu.

        Jandarma ekipleri tarafından beslenen yavru köpekler, Keşan Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

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