Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı
Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı.
Giriş: 16.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:45
Edirne'de jandarmanın gölet yakınında bulduğu yavru köpekler korumaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri devriyesinde Keşan ilçesindeki Seydiköy Sulama Göleti yakınında 6 yavru köpek buldu.
Jandarma ekipleri tarafından beslenen yavru köpekler, Keşan Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.