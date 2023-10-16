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        Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriliyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:01
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        Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriliyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde devam etti.

        Kadınlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

        KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

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