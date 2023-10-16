Trakya Üniversitesinden İsrail'in Gazze saldırılarına tepki:

Trakya Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırılarını kınadı.

Trakya Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, Gazze'de tarihin en büyük trajedilerinden birinin yaşandığı belirtildi.

Evler, okullar, hastaneler ve ibadethanelerin yerle bir edildiği, Filistin halkının sistematik bir biçimde acımasızca katledildiği aktarılan açıklamada, "Dünyanın büyük bir bölümü Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı maalesef sessiz kalmakta, İsrail'in işlediği insanlık suçunu adeta sıradanlaştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de sadece çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve diğer masum insanlar değil, insanlığın vicdanının da öldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trakya Üniversitesi Senatosu olarak, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarını tanımayarak sürdürdüğü işgal politikasını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan soykırıma eş katliam politikasını şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve bütün dünya ülkelerinin karar organlarını mazlum ve masum Filistin halkının yanında olmaya çağırıyoruz.

Hiçbir ahlak ve hukuk kuralı gözetmeyen İsrail’in, sivil halkın binalarını bombalayarak yakıp yıkması, toplu katliam yapması derhal durdurulmalıdır. İsrail, tarafı olduğu Birleşmiş Milletler kararlarına uymaya zorlanmalı, işgalci politikalarından vazgeçirilmelidir. Gazzeli sivillerin can güvenliği sağlanmalı, izolasyona son verilerek hiçbir engele takılmadan temel yaşam gereksinimlerine erişebilmeleri sağlanmalıdır."