Edirne 9. Kitap Günleri devam ediyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şevket Süreyya Aydemir anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, birçok yazarı ağırladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da Prof. Dr. Osman İnci'nin "Beyin Göçü" ve Timur Soykan ile Murat Ağırel'ın "100. Yılında Cumhuriyetimizin Demokrasi Karnesi" söyleşilerine katıldı.

Yazarlara teşekkür eden Gürkan, hediyeler takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Edirne 9. Kitap Günleri'nin vatandaşların yoğun katılımıyla devam ettiğini belirtti.

İlgiden mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Gürkan, "Biz kitap okuyan nesiller ile geleceği en iyi şekilde inşa edeceğimize inanıyoruz. 22 Ekim'e kadar Atatürk Kültür Merkezi’mizde ziyaretçilerini ağırlayacak olan kitap günlerimizde 25 yayınevi ve 70’in üzerinde yazar, söyleşiler ve imza günleriyle halkımızla buluşuyor. Bu kültür şölenine tüm hemşerilerimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- Kahraman, Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kocaeli'nde gerçekleşen toplantıda bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da yer aldı.

Bölgenin 9 il başkanının katıldığı toplantıda söz alan Samet Kahraman, Edirne'nin ilçeleriyle ilgili bilgi vererek, yerel seçimlerde başarılı olmak için parti tabanının ve örgütün görüşlerinin mutlak suretle alınması gerektiğini ifade etti.

- Edirne'de eylülde 523 konut satıldı

Edirne'de eylülde 523 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Edirne'de de eylülde 523 konut satıldı. Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5’inin gerçekleştiği Edirne en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 43. sırada yer aldı.

Kentte 523 konutun 141’i ilk satış, 382’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

- Tekin, "Özgür Filistin Mitingi"ne katıldı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin "Özgür Filistin Mitingi"ne katıldı.

Tekin, yaptığı açıklamada, Filistin halkının destekçisi olan "Milli görüş" hareketinin tek temsilcisi Saadet Partisi'nin, İstanbul’da düzenlenen miting ile bir kez daha Filistin halkına ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıktığını belirtti.

Filistin direnişine desteğini haykıranların, İsrail'e "Filistin yenilmez" mesajını verdiğini dile getiren Tekin, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu da muhteşem konuşması ile mitingde bulunan katılımcılara hitap etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Mescid-i Aksa sevdalısı vatandaş, Filistin ve Türk bayraklarını beraber dalgalandırarak dünyaya Müslümanların kıyamını gösterdi." ifadelerini kullandı.

- CHP Merkez İlçe Danışma Kurulu toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, toplantıda yaptığı konuşmada, ülke meselelerine dair görüşlerini ifade etmek ve bu görüşlerin partinin politika oluşturma sürecine katkı sağlaması için toplandıklarını söyledi.

Bir araya gelerek ve çeşitli düşünceleri dinleyerek ortak çözümler bulmanın demokrasinin gücünü gösterdiğini belirten Balkanlı, "Her ne olursa olsun, partimizin birlik ve dayanışma ruhunu sürdüreceğimize, ilçe başkanlığı seçiminde söz verdiğimiz gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi sonuçları elde etmek için işbirliği yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Üyelerin görüşlerini ve genel politikalar ile ilgili çözüm önerilerini aktardığı toplantı, hazırlanan raporun il başkanlığına sunulmak üzere tutanak altına alınmasıyla sona erdi.

Toplantıya Milletvekili Baran Yazgan, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Başkanı Samet Kahraman ve teşkilat mensupları katıldı.