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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 51 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:42
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 51 zanlı gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

        FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgunun ardından salıverildi.

        Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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