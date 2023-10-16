Edirne'den kısa kısa Edirne'nin mahalle ve köy muhtarları AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Edirne'nin mahalle ve köy muhtarları AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba muhtarların taleplerini dinledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten İba, muhtarlığın zorlu bir görev olduğunu dile getirdi.

Muhtarların sürekli halkla iç içe olduğunu belirten İba, "Muhtarlarımızın gösterdiği çaba ve gayret son derece önemli. Onların bu özverili çalışmalarını gönülden tebrik ediyorum. Muhtarlar devlet ve millet arasında köprü görevi görüyor. Onların aracılığı ile pek çok mahalle ve köyde çözülmeyi bekleyen sorunu çözüme kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

İba, muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarını giderme konusundaki çabalarını desteklemeye ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Edirne'nin kalkınması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletin imkanlarından faydalandıklarını belirten muhtarlar da verdikleri desteklerden dolayı İba'ya teşekkür etti.

- Kaymakam Ayaz, köyleri ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köyleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarıdanişment, Hacıdanişment, Kalkansöğüt ve Hamzabeyli köylerini ziyaret eden Ayaz, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirten Ayaz, Hamzabeyli köyündeki yol yapım çalışmasını da inceledi.