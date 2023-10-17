Edirne'de okula motosikletle giderken kaza geçiren iki liseli yaralandı
Edirne'de park halindeki kamyonete çarpan motosikletteki iki lise öğrencisi yaralandı.
Edirne'de park halindeki kamyonete çarpan motosikletteki iki lise öğrencisi yaralandı.
Kıyık Caddesi'nde, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.K kullandığı 22 ADE 401 plakalı motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı.
Savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki okul arkadaşı O.B.A. düşerek yaralandı.
Yaralı öğrenciler ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.