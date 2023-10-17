Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartabilmek için yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çabalayan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Ekiplerin bir başka operasyonunda ise "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 2 şüpheli ve bir düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı.

        FETÖ şüphelileri ile diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de okula motosikletle giderken kaza geçiren iki liseli yaralandı
        Edirne'de okula motosikletle giderken kaza geçiren iki liseli yaralandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı
        Edirne'de mahkeme, kalker ocağı davasında köylüleri haklı buldu
        Edirne'de mahkeme, kalker ocağı davasında köylüleri haklı buldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa