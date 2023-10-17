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        Edirne'de jandarma ekiplerinin köylerdeki trafik eğitimleri sürüyor

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitimleri kapsamında Keşan'ın Mecidiye köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:31
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin köylerdeki trafik eğitimleri sürüyor
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitimleri kapsamında Keşan'ın Mecidiye köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Mecidiye köyünde vatandaşlara temel trafik kuralları, tarım araçlarında reflektör ve dönerli flaşör lamba kullanımı, motosikletlerde kask ve yelek kullanımı gibi konularda eğitim verdi.

        Vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

        Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

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