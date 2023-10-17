Edirne'den kısa kısa Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik eğitimleri sürüyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik eğitimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kent genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitime 1308 öğrenci katıldı.

Öğrencilere, trafik ışıklarının bulunduğu yerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi gibi kurallar anlatıldı.

- Fen Fakültesinde oryantasyon programı düzenledi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde oryantasyon düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim'in sunumu ve öğrencilerin sorularını cevaplaması ile devam etti.

Üniversitesinin imkanlarını tanıtmak üzere davet edilen konuşmacılar, öğrencilere 4 yıllık eğitim süreci hakkında bilgi verdi.