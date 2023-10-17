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        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:14
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        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kentteki eğitim çalışmaları değerlendirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Aksal'a ziyareti ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Aksal da Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

        - KİSEV Yönetim Kurulu Toplantısı

        Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) Yönetim Kurulu Toplantısı, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, vakfın çalışmaları ve gelecek dönemde yapacağı projeler değerlendirildi.

        Vakfın toplum yararına çalışmalarının süreceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "KİSEV eğitimden sağlığa ve gıdaya birçok alanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor. Eğitim desteği, gıda yardımları, sağlık malzemeleri ve daha pek çok alanda gerçekleştirilen yardımlar, vakfın sosyal yardım ağını genişletmesini sağlıyor. Vakıf, toplumun her kesimine ulaşarak yardımlarını sürdürecek. Bu süreçte, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın ve onların hayatında olumlu bir değişim yaratmanın mutluluğunu yaşamaya devam edecek. Vakfın değerli destekçileriyle birlikte, daha nice insana umut olacak."

        Toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla muhtarlar katıldı.

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