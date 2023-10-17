Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" düzenlenecek

Edirne Trakya Üniversitesinde "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" yapılacak.

Balkan Kongre Merkezi'nde 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda depremin jeoloji, jeofizik, harita ve inşaat mühendislikleri ile mimarlık ve şehir planlama gibi teknik boyutunun yanı sıra arama-kurtarma, ilk yardım, lojistik, yapı incelemesi ve hukuksal boyutu gibi afet yönetimine ilişkin konular konuşulacak.

Sempozyumla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, AA muhabirine depremin sadece yer bilimcilerini değil, herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Sempozyumda depreme dair her konunun konuşulacağını belirten Prof. Dr. Kaya, afet yönetiminden risk azaltma çalışmalarına, depremin sosyoekonomik boyutlarından hukuksal boyutlarına kadar birçok konunun ele alınacağını belirtti.

Depremin toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri meydana geldiği bölgenin ötesinde bütün ülkemizi acıya boğmuştur. Bu nedenlerle deprem ana teması altında bu doğal tehlikenin anlaşılmasına ve araştırılmasına katkı sağlamak, başta deprem olmak üzere afetleri yönetmek ve kayıplarımızı azaltmak için yeni araştırmaların ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve paylaşılması gerekmektedir.

Sempozyumun önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Konular farklı sempozyumlarda ayrı ayrı ele alınıyor ancak biz bu konuları bütünsellik içinde ele alacağız. Depremi her yönüyle konuşmamız gerekiyor. Konunun uzmanları bir araya gelecek ve daha çok yol alacağımızı düşünüyorum."