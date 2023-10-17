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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:10
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.O.M, Z.B, A.B. Y.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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