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        Edirne'de "Protokol Kuralları ve Uygulamaları" eğitimi verildi

        Edirne Valiliği ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Protokol Kuralları ve Uygulamaları" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:26
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        Edirne'de "Protokol Kuralları ve Uygulamaları" eğitimi verildi
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        Edirne Valiliği ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Protokol Kuralları ve Uygulamaları" eğitimi verildi.

        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Edirne'nin sadece Trakya'nın değil Balkanlar'ın da cazibe merkezi olduğunu söyledi.

        Avrupa'ya açılan sınır kenti Edirne'nin özellikle resmi anlamda pek çok üst düzey siyasi konuğu ve yabancı devletlerin üst yöneticilerini misafir ettiğini belirten Yörük, "Gelen yabancı konukların en iyi şekilde ve devlet ricaline, bin yıllık devlet geleneğimize uygun bir şekilde ağırlanabilmeleri, karşılanabilmeleri ve uğurlanabilmeleri için protokol eğitiminin gerekli olduğunu düşündük." dedi.

        Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin hariciye geleneğinin 500 yıllık protokol birikimini katılımcılara aktaracağını dile getiren Yörük, eğitimin düzenlenmesine katkıda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür etti.

        - "Protokol kuralları öngörü kazandırıyor"

        Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü Görevlisi Pınar Koç da protokolün resmi ilişkilerde kullanılan kurallar bütünü olduğunu ifade etti.

        Protokolün çocuklukta anne ve babaların koyduğu kurallarla başladığına değinen Koç, dakiklik, titizlik, soğukkanlılık, ağırbaşlılık, alçakgönüllülük, terbiye, nezaket, zarafet ve hoşgörünün protokolün kurallarından olduğunu vurguladı.

        Koç, protokol kurallarının resmi ilişkilerde, iş hayatında ve sosyal yaşamda öngörü kazandırdığı kaydetti.

        Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü Görevlisi Deniz Cankaya da protokolde selamlama, tanışma, kıyafet seçimi, yazışma ve davetler ile ilgili bilgi verdi.

        Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kurum temsilcileri katıldı.

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