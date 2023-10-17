Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan'da bir evden ziynet eşyası ve para çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan'da bir evden ziynet eşyası ve para çalındı.

        Yenimescit Mahallesi'ne yaşayan N.K, evinden bir miktar para ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.

        N.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.T'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        O.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.B, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        M.B, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Protokol Kuralları ve Uygulamaları" eğitimi verildi
        Edirne'de "Protokol Kuralları ve Uygulamaları" eğitimi verildi
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" düzenlenecek
        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" düzenlenecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de hastalıklara ve soğuğa dayanıklı yüksek verimli buğday çeşitleri...
        Edirne'de hastalıklara ve soğuğa dayanıklı yüksek verimli buğday çeşitleri...