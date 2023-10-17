Edirne'de asayiş
Keşan'da bir evden ziynet eşyası ve para çalındı.
Keşan'da bir evden ziynet eşyası ve para çalındı.
Yenimescit Mahallesi'ne yaşayan N.K, evinden bir miktar para ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
N.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.T'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
O.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.B, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
M.B, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.