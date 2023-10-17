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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kurulum çalışmalarına başlanan İpsala Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firma temsilcileriyle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:47
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kurulum çalışmalarına başlanan İpsala Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firma temsilcileriyle görüştü.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Sevgili, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında firma yetkilileriyle bir araya geldi.

        Sevgili, sanayi bölgesinin ilçeye değer katacağını belirterek, bugüne kadar 25 firmanın yatırım için talepte bulunduğunu ifade etti.

        - Devamsızlık yapan öğrenciler evlerinde ziyaret edildi

        İpsala'da okula devam etmeyen öğrencilerin okula kazandırılması için kurulan Devamsızlık Takip Komisyonu çalışmalarına başladı.

        Bu kapsamda komisyon üyeleri, devamsızlık yapan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde velilerle yapılan görüşmelerde, eğitim öğretim sürecinin devamlılığı ve okula düzenli devam etmenin başarının temeli olduğu anlatıldı.

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