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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:23
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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Y.S ve A.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

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