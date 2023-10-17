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        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı İsmail Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın'ı TBMM'de ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:43
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        Edirne'den kısa kısa
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        Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı İsmail Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın'ı TBMM'de ziyaret etti.

        Akalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

        Ziyaret sonunda heyet, Uzunköprü UTSO üyeleri tarafından üretilen ürünlerden oluşan bir sepeti Akalın’a takdim etti.

        - CHP heyetinden ETSO'ya ziyaret

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası temsilcileriyle işbirliği yaparak Edirne'nin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

        Ziyareti iş dünyası ile siyaset arasındaki iletişimi güçlendirmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiren Balkanlı "Edirne'nin ekonomik büyümesine katkı sağlama amacı taşıyan bu tür görüşmelerin kentimizdeki iş dünyası ve toplumun genel refahı için olumlu sonuçlara katkı yapmasını umuyoruz. Bu ziyarette bizlere göstermiş olduğu nazik ev sahipliği için sayın Başkan Sezai Irmak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

        Balkanlı, Başkan Sezai Irmak ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

        - Kitap Fuarı devam ediyor

        Edirne Belediyesi tarafından Edirneli Yazar Şevket Süreyya Aydemir’in anısına düzenlenen Edirne 9.Kitap Fuarı, her yaştan okuyucu kitlesini ağırlamaya devam ediyor.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleriyle Edirne 9. Kitap Fuarı’na gelerek, yazarlarla tanışıyor, kitapların büyülü dünyasında adeta kayboluyorlar.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kitapsız yaşamak, kör sağır dilsiz yaşamaktır" sözünü hatırlatarak Edirne'de çocukların kitaplarla büyümeye devam edeceklerini belirtti.

        - Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapanlara teşekkür plaket verildi

        İpsala'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan belediye personeli ve gönüllü vatandaşlara plaket verildi.

        Deprem bölgesinde gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katılanlar için plaket töreni düzenlendi.

        Belediye personelleri ve vatandaşlara plaketleri Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay tarafından verildi.

        Atalay, yaşanan zorlu süreçle deprem bölgesinde fedakarca çalışan ve emeğini esirgemeyen belediye personellerine teşekkür etti.

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