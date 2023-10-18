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        Edirne Tren Garı bahçesindeki eski ısı merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne Tren Garı bahçesinde söküm çalışması yapılan eski ısı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:03
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        Edirne Tren Garı bahçesindeki eski ısı merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne Tren Garı bahçesinde söküm çalışması yapılan eski ısı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi'ndeki ısı merkezi binasında kullanılmayan fuel-oil kazanının sökülmesi sırasında borularda kalan yakıt alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TCDD görevlileri de söndürme çalışmalarını takip etti.

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