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        Edirne'de otobüste yurt dışından kaçak getirilen kuşlar ile horoz ele geçirildi

        Edirne'de jandarmanın durdurduğu otobüste, ülkeye kaçak olarak getirildiği tespit edilen horoz ile çok sayıda kuş bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:40
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        Edirne'de otobüste yurt dışından kaçak getirilen kuşlar ile horoz ele geçirildi
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        Edirne'de jandarmanın durdurduğu otobüste, ülkeye kaçak olarak getirildiği tespit edilen horoz ile çok sayıda kuş bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan giriş yapan Z.K'nın kullandığı otobüsü Kapıkule yol kontrol noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve horoz ele geçirildi. Horozun, dövüşlerde kullanılan cins olduğu öğrenildi.

        Sürücüye 316 bin lira ceza uygulandı.

        Cennet papağanları Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Posta güvercinleri ve horoz ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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