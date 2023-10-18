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        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, heykel ve kaçak cep telefonları ele geçirildi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde tarihi olduğu değerlendirilen sikke ve heykel ile gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:04
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        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, heykel ve kaçak cep telefonları ele geçirildi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde tarihi olduğu değerlendirilen sikke ve heykel ile gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce istihbarat doğrultusunda E.S'nin evinde arama yapıldı.

        Aramada tarihi olduğu değerlendirilen 9 sikke ve heykel ile 56 gümrük kaçağı cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alının E.S'nin işlemleri sürüyor.

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