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        Trakya'da Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:04
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        Trakya'da Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Edirne'de Eski Cami'de öğle vakti sela okundu.

        İl Müftüsü Hasan Başoğlu, camide İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü söyledi.

        Filistin halkı için dua ettiklerini belirten Başoğlu, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.

        Öğle namazının ardından, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde öğle namazı öncesinde sela okundu.

        Namaz öncesi İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi.

        Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini dile getiren Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

        Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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